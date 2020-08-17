Мэр Умани Александр Цебрий озвучил результаты заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Глава города категорически не согласен с решением комиссии о паломничестве в Умань брацлавских хасидов, об этом он рассказал у себя в Facebook 17 августа

Паломники ежегодно приезжают в Умань на еврейский новый год. В 2020-м он продлится с 18 по 20 сентября. В этот период на Украину могут приехать от 5 до 10 тысяч брацлавских хасидов. «Это нарушает права украинцев»: мэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда хасидов в Умань © Facebook, Анатолій Бондаренко

Решение об их приезде приняла комиссия по ТЭБ и ЧС 11 августа. Тогда были разработаны специальные меры противовирусной безопасности.

Однако последние дни на Украине остается крайне неблагоприятной ситуация по заболеваемости коронавирусом. В связи с этим мэр Умани требует отменить паломничество.

Цебрий заявил, что готов на радикальные меры в рамках закона, а в своем видео в соцсети спросил горожан, как они относятся к ситуации.

Официальное решение ни о запрете, ни о разрешении паломничества на сайте Кабмина пока не опубликовано. Еврейская община Украины призывает дождаться окончательного вердикта, принятого совместно Украиной и Израилем.

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами. В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана.