Происшествие с поджогом автомобиля сотрудников СМИ в Броварах Киевской области квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook

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