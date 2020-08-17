«Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту пожара автомобиля работника СМИ. Происшествие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Назначены экспертизы», — говорится в сообщении.
Кроме автомобиля журналиста, была также повреждена машина, припаркованная рядом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Последний материал, который «Схемы» снимали с помощью этого автомобиля, называется «Короли дорог», рассказывающий о первых лицах государства, нарушающих ПДД.