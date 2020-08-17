Автор закона — депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Приняли его законопроект 16 июля, но уже к концу месяца, когда документ был направлен на подпись президенту, Минюст предложил Зеленскому его отклонить.
Закон предлагал продлить срок моратория на взыскание имущества граждан, просрочивших валютные кредиты, в том числе ипотеку, до начала 2022 года.
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська поблагодарили Зеленского за принятое решение.
Глава Минюста считает, что принятие закона № 3640 сделало бы «невозможным взыскание любого имущества за долги, что сильно ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций».
Вокруг поправок к закону № 3640 споры идут уже давно. На этот раз Зеленский направил законопроект с замечаниями обратно в парламент.