Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон № 3640 о моратории на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам, сообщение об этом появилось на сайте Верховной Рады 17 августа

Автор закона — депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Приняли его законопроект 16 июля, но уже к концу месяца, когда документ был направлен на подпись президенту, Минюст предложил Зеленскому его отклонить.

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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и министр юстиции Денис Малюська поблагодарили Зеленского за принятое решение.

Глава Минюста считает, что принятие закона № 3640 сделало бы «невозможным взыскание любого имущества за долги, что сильно ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций».

Вокруг поправок к закону № 3640 споры идут уже давно. На этот раз Зеленский направил законопроект с замечаниями обратно в парламент.