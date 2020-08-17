Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу», передает БелТА 17 августа

Лукашенко придется договариваться о почетной отставке – Безпалько © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — заявил Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей.

При этом он добавил, что готов поделиться президентскими полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

Ранее на этой же встрече Лукашенко исключил проведение новых выборов в Белоруссии, заявив, что других выборов не будет, «пока меня не убьете». При этом представители местной оппозиции уже заявили, что готовы к диалогу с президентом о передаче власти с гарантиями неприкосновенности.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.