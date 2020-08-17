Сообщение о преступлении поступило в полицию 15 августа. О насилии со стороны матери сообщила сама пострадавшая.
Как выяснилось, после конфликта с дочерью 30-летняя женщина с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девушка провела два часа. После того как мать решила отпустить дочь, та обратилась в полицию.
Женщина пояснила полицейским, что пыталась перевоспитать дочку, которая якобы постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.
«Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.
Ситуацию в семье изучат правоохранители и социальные службы.