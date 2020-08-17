Конкретно речь идет о Софиевской объединенной территориальной общине, там и обнаружили американскую белую бабочку. Сделать это удалось с помощью феромонных ловушек.
«В связи с чрезвычайной вредоносностью обнаруженного карантинного организма и с целью его локализации и ликвидации Софиевской районной государственной администрацией, после обращения государственного фитосанитарного инспектора Госпродпотребслужбы, введен карантинный режим с утвержденной карантинной зоной на территории Софиевской объединенной общины, общей площадью 5,72 га», — говорится в сообщении пресс-службы Госпотребслужбы.
Тело бабочки нежно-белого цвета, покрыто густыми волосками, а размах крыльев до 3,5 сантиметров. При всей внешней привлекательности насекомое это крайне опасное: повреждает до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений, а размножается со стремительной скоростью. Специалисты рекомендуют сжигать гнезда белой бабочки на максимально ранних стадиях.