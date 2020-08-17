Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о поджоге автомобиля журналистов «Схем», рассказав, как в 2014 году ему также подожгли машину. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 августа

Ранее стало известно, что в ночь на 17 августа был подожжен автомобиль программы «Схемы». По словам журналиста Михаила Ткача, последний материал, в съемках которого участвовала эта машина, был о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

«В декабре 2014-го неподалеку от Дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы". Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне», — написал Зеленский.

Уверенный обвал. Куда катится рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" — до прослушивания, слежки, реальных преград и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, каково это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти влекла за собой преследование или запугивание», — добавил президент.

Стоит отметить, что это одна из немногих реакций президента на происшествия, связанные с работой журналистов на Украине.