Начиная с 2019 года на Украине наблюдается отрицательный показатель накоплений населения. Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко сказал в интервью «РБК-Украина» 17 августа

НБУ против COVID-19. Новый глава украинского Нацбанка назвал четыре приоритета в работе © Facebook, Кирило Шевченко

«Если говорить простым языком, то из доходов люди не откладывают, а наоборот, "проедают" старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе, не можем игнорировать этот тренд», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что главная задача Нацбанка — сглаживать возможное влияние на инфляцию монетарными методами. При этом глава НБУ отметил, что сейчас уже наблюдаются некоторые признаки оживления потребления.

Так, по его словам, возобновился рост регистраций новых авто, растет количество регистраций ФЛП (физлиц-предпринимателей), остановился рост числа безработных. В скором времени НБУ ожидает выравнивания соотношения запрошенных рабочих мест работодателями и предложения на рынке труда.

При этом Шевченко добавил, что наибольшие опасения несет вторая волна COVID-19 — именно она больше всего может влиять на прогнозы банка.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение ВВП Украины на 8,2%. По мнению аналитиков, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.