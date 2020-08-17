Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк пришёл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), однако следователя не застал. Позже судья написал пост в Facebook, где обвинил ведомство в хайпе, сообщает «5 канал» 17 августа

«Я не прячусь и готов прийти на допрос» - Вовк ответил антикоррупционному бюро © Facebook, Павло Вовк

«НАБУ превращает в цирк всё, к чему прикасается. Сегодня в 8:00 утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и совершенно незаконно вроде объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришёл на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов позвонить и выяснить, почему он игнорирует, не увенчались успехом — следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы пошли. Совершенно очевидно, что НАБУ, как и в прошлом году, не собирается расследовать дело. Более того, они панически боятся, поскольку понимают, что расследовать там нечего. НАБУ нужен только пиар и ничего больше», — написал Вовк.

Подозрение в попытке захватить власть было предъявлено судьям 17 июля. В здании суда провели обыски с целью изъятия вещественных доказательств.

В Национальном антикоррупционном бюро считают, что группа подозреваемых принимала заказные решения в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Вовк заявил, что ни в чём не виноват, а обыски считает попыткой давления на своё ведомство.

При этом на допросы в Антикоррупционное бюро он не являлся, как и все остальные фигуранты дела.

В итоге 11 августа в розыск были объявлены семь судей: Павел Вовк, Владимир Калеберда, Игорь Качур, Николай Сирош, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов и Сергей Остапец.

Через сутки после опубликования на эту информацию отреагировал Вовк у себя в Facebook, где написал, что находится на Украине, не скрывается и готов явиться на допрос.

Есть информация о том, что в Офисе генерального прокурора до сих пор не подписали ходатайство об отстранении Вовка и других подозреваемых от работы в Окружном суде Киева.