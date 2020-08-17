Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с возможным приездом в Умань Черкасской области десятков тысяч паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана. Он написал об этом на днях на своей странице в Facebook

Мэр Умани бьет тревогу. Хасиды придумали, как пробраться на Украину во время пандемии © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

«Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот тамошние граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник», — заявил Бондаренко.

По его словам, десятки тысяч паломников могут быть носителями коронавируса, поэтому несут угрозу населению всей Украины. Мэра возмущает, что украинцам запрещали праздники, лишали права на работу и досуг, но все это разрешено иностранным гражданам на территории страны.

Умань — традиционное место паломничества для хасидов, которые празднуют там несколько дней еврейский Новый год — Рош ха-Шана. Выбор места не случаен — в этом украинском городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана (1772-1810).