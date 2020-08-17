Ранее сообщалось, что хасиды придумали, как обойти коронавирусный запрет на приезд в Умань: за 300-500 долларов (21,9-36,5 тысячи рублей) они оформляют временный вид на жительство на Украине, который дает им законное право въехать в страну вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
«Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот тамошние граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник», — заявил Бондаренко.
По его словам, десятки тысяч паломников могут быть носителями коронавируса, поэтому несут угрозу населению всей Украины. Мэра возмущает, что украинцам запрещали праздники, лишали права на работу и досуг, но все это разрешено иностранным гражданам на территории страны.
Умань — традиционное место паломничества для хасидов, которые празднуют там несколько дней еврейский Новый год — Рош ха-Шана. Выбор места не случаен — в этом украинском городе расположена могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана (1772-1810).