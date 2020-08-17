Несколько десятков сотрудников компании собрались у входа в здание телецентра. Среди них большая часть — технические работники, но есть и сотрудники новостного подразделения Агентства теленовостей.
Некоторые участники забастовки заявили, что хотят разговора с руководством о политике компании по освещению событий в стране.
Отмечается, что телеоператор дирекции подготовки видеопрограмм Сергей Злотников сообщил коллегам, что руководство компании дало решившим бастовать сотрудникам 1-1,5 часа «на подумать».
«Кто остается, тот остается, кто уходит, тот уходит», — сказал он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Также в связи с политической ситуацией на предприятиях страны проходят забастовки работников.