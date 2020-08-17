Часть сотрудников Белтелерадиокомпании вышла на забастовку. Ее участники заявляют, что не хотят увольняться, придут на свои рабочие места, но работать не будут. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило РИА Новости

О политике на даче: антимайдан Лукашенко против национальной забастовки собрались у входа в здание телецентра. Среди них большая часть — технические работники, но есть и сотрудники новостного подразделения Агентства теленовостей.

Некоторые участники забастовки заявили, что хотят разговора с руководством о политике компании по освещению событий в стране.

Отмечается, что телеоператор дирекции подготовки видеопрограмм Сергей Злотников сообщил коллегам, что руководство компании дало решившим бастовать сотрудникам 1-1,5 часа «на подумать».

«Кто остается, тот остается, кто уходит, тот уходит», — сказал он.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Также в связи с политической ситуацией на предприятиях страны проходят забастовки работников.