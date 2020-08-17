Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вертолете прибыл на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило агентство РИА Новости

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят… Ну 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим», — заявил Лукашенко во время визита на предприятие.

Белоруссия. Хроника протестов, 16 августа

Тем временем, как сообщают белорусские Telegram-каналы, колонна рабочих и других людей стекается к МЗКТ.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.