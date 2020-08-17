Традиционная баржа с 300 тоннами арбузов отправилась с Херсонщины в Киев. Теперь эти ягоды на Украине называют культурными послами. Считав QR-код, нанесённый на каждый арбуз, можно будет узнать о его происхождении и интересные подробности о Херсонской области, сообщает 17 августа ТСН

В Киев отправились арбузы сорта «Талисман», они крупные, каждый до 15 килограммов веса. Правда цены на них вырастут по сравнению с прошлогодними. К повышенным затратам привели морозы.

В Херсонской области мужчина сдавал в «аренду» людей фермерам © flickr.com, MannaMe

Новшество 2020 года — QR-коды, которые теперь можно использовать, чтобы узнать не только все подробности о купленной ягоде, но и области, в которой она росла.

Раньше арбузы возили грузовиками, это было гораздо дороже, чем баржей. Её грузоподъёмность сопоставима с 15 КАМАЗами с прицепами. Поэтому вот уже 4 года урожай из Херсонской области доставляют по Днепру.

Ожидается, что в супермаркетах Киева эти арбузы появятся ко Дню независимости страны — 24 августа.