В Киев отправились арбузы сорта «Талисман», они крупные, каждый до 15 килограммов веса. Правда цены на них вырастут по сравнению с прошлогодними. К повышенным затратам привели морозы.
«Если в прошлом году в это время, когда мы отправляли баржу, цена была в рамках 1,20-1,50 гривны (3,20-4 рублей — ред.), то сегодня купить арбуз на херсонских полях оптом можно в районе 2,50-3 гривны (6,70-8 рублей — ред.). Все затратные части и вот он получается в сетях Киева и крупных городов в районе 10 гривен (26,70 рублей — ред.)», — объяснил фермер Александр Мусиенко.
Новшество 2020 года — QR-коды, которые теперь можно использовать, чтобы узнать не только все подробности о купленной ягоде, но и области, в которой она росла.
Раньше арбузы возили грузовиками, это было гораздо дороже, чем баржей. Её грузоподъёмность сопоставима с 15 КАМАЗами с прицепами. Поэтому вот уже 4 года урожай из Херсонской области доставляют по Днепру.
Ожидается, что в супермаркетах Киева эти арбузы появятся ко Дню независимости страны — 24 августа.