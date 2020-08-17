Украинские медицинские вузы в 2019 году не выполнили план приема на обучение – недобор составил около 1 тысячи мест. Об этом на брифинге в понедельник, 17 августа, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

«На сегодня неукомплектованными остается около 5 тысяч врачебных должностей. И одна из самых больших проблем — это должность медика профилактического профиля. А именно: это врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Также мы видим большую проблему с врачами педиатрами», — заявил Степанов.

Кабмин не может повысить зарплату медикам, которые работают в учебных заведениях – Степанов © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

При этом министр напомнил, что с 1 сентября зарплаты как медикам, так и среднему и младшему медперсоналу будут повышены.