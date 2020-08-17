«На сегодня неукомплектованными остается около 5 тысяч врачебных должностей. И одна из самых больших проблем — это должность медика профилактического профиля. А именно: это врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Также мы видим большую проблему с врачами педиатрами», — заявил Степанов.
Он отметил, что причиной тому является целый комплекс проблем, среди которых оплата труда и престиж профессии.
При этом министр напомнил, что с 1 сентября зарплаты как медикам, так и среднему и младшему медперсоналу будут повышены.