Министр инфраструктуры Украины похвастался своим «спорткаром»

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 16 августа на своей странице в Facebook рассказал об электромобиле, за рулем которого он передвигается по городу

Криклий рассказал, насколько обвалились авиаперевозки на Украине © commons.wikimedia.org, Vasiliy Koba

Он похвастался тем, что из-за небольших габаритов может парковать его перпендикулярно.

«На месте одного большого внедорожника таких смартов может стать почти три», — пояснил министр.

Также он написал об экономичности и экологичности этого вида транспорта.

«Однако электротранспорт все еще остается эксклюзивом, а хотелось бы видеть гораздо больше электромобилистов. Так, чтобы на светофоре от 0 до 50 км/ч соревновались только электромобили в сплошной тишине без громких ДВС», — отметил он.