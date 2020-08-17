Министр инфраструктуры Украины похвастался своим «спорткаром»

«Обожаю этот зеленый спорткар. Когда увидел впервые, был убежден, что не смогу влезть, но оказалось значительно просторнее, чем в большинстве седанов», — написал он.
Он похвастался тем, что из-за небольших габаритов может парковать его перпендикулярно.
«На месте одного большого внедорожника таких смартов может стать почти три», — пояснил министр.
Также он написал об экономичности и экологичности этого вида транспорта.
«Однако электротранспорт все еще остается эксклюзивом, а хотелось бы видеть гораздо больше электромобилистов. Так, чтобы на светофоре от 0 до 50 км/ч соревновались только электромобили в сплошной тишине без громких ДВС», — отметил он.