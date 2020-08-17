Певица очень эмоционально высказалась о фото мужа Сергея Глушко (сценический псевдоним Тарзан), выложенном им в Instagram 16 августа

Тарзан разместил фотографию с провокационной подписью: «Охххх! Хорошо вчера погуляли… Сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и брюнетка».

«Он так выражает любовь»: Наташа Королева оправдала странное поведение 18-летнего сына © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Наташа Королёва. Её реакция была очень эмоциональной: «Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!» На что Глушко ответил, что Наташа всё не так поняла.

Тарзан сделал фото с двумя питонами: тёмным и жёлтым, а переписка в соцсети оказалась шуткой, хоть некоторые поклонники и успели попереживать за судьбу пары.

Наташа Королёва и Сергей Глушко вместе уже почти 20 лет, каждый год празднуют день свадьбы и день абрикосового варенья. Так супруги называют день своего знакомства.