Тарзан разместил фотографию с провокационной подписью: «Охххх! Хорошо вчера погуляли… Сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и брюнетка».
Под публикацией чуть больше ста комментариев, один из которых написала супруга стриптизёра Наташа Королёва. Её реакция была очень эмоциональной: «Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!» На что Глушко ответил, что Наташа всё не так поняла.
Тарзан сделал фото с двумя питонами: тёмным и жёлтым, а переписка в соцсети оказалась шуткой, хоть некоторые поклонники и успели попереживать за судьбу пары.
Наташа Королёва и Сергей Глушко вместе уже почти 20 лет, каждый год празднуют день свадьбы и день абрикосового варенья. Так супруги называют день своего знакомства.