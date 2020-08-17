Ранее Макрон в своем Twitter поддержал протестующих в Белоруссии. По его мнению, Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».
«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве? Лицемерие как оно есть», — написала Захарова.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.