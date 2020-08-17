Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке протестующих в Белоруссии. Об этом в понедельник, 17 августа, она написала на своей странице в Facebook

Митинг за Лукашенко провалил явку. Белорусская оппозиция провела акции по всей стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве? Лицемерие как оно есть», — написала Захарова.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.