Председатель Центризбиркома Украины Олег Диденко заявил, что Офис президента хочет его уволить. Об этом 17 августа сообщило издание «Буквы» со ссылкой на источники в ЦИК

«Слуги народа» раскритиковали ЦИК за отмену выборов в Донбассе © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Андрей Ермак якобы требует от председателя и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке. На Банковой это опровергают.

Источники издания утверждают, что Диденко в пятницу, 14 августа, побывал на Банковой, где ему и озвучили предложение «уйти по собственному, или хуже будет». Отмечается, что проблемы у Диденко начались еще до того, как ЦИК взялась за местные выборы.

«На самом деле, в ЦИК уже давно ходят слухи об отставке Диденко, и им недовольны на Банковой. Правда, точную причину никто не знает. Догадываются, что там есть какая-то личная неприязнь, которая время от времени дает о себе знать на совещаниях. Что его отправят в отставку, говорили еще месяц назад», — сказал один из источников.

Другой добавил, что в Офисе президента Диденко «просто не доверяют». По его словам, ультиматум Банковой выглядит так — или Диденко и его люди пишут заявления об увольнении, или освобождают весь состав ЦИК.

«Они просто осенью могут внести изменения в закон о ЦИК, сократить его состав до 13 человек и под этим предлогом освободить всех», — отметил один из членов ЦИК.

При этом он уточнил, что теоретически президент может уволить и «эту пятерку» отдельно — такое право ему дает закон, просто ни один президент до сих пор отдельных членов ЦИК не увольнял.