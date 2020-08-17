«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», — заявила Тихановская.
В Белоруссии уже неделю проходят акции протеста и столкновения с полицией на фоне победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Тихановская, по данным ЦИК Белоруссии, набрала более 10% голосов, Лукашенко — свыше 80%.
На прошлой неделе Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.