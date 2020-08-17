По его мнению, существует два сценария развития событий в Белоруссии. Первый предполагает, что протесты завершатся, как в 1989 году в Чехии, «бархатной революцией», и в стране состоятся свободные выборы, «без манипуляций диктатора». Другой возможный сценарий — «Пражская весна» 1968 года, когда была применена военная сила.
Бабиш считает необходимой поддержку протестующих странами Евросоюза. По его прогнозам, значительную роль в урегулировании ситуации в Белоруссии могли бы сыграть страны Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.
Кроме того, чешский премьер осудил действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который под угрозой увольнения заставил госслужащих и сотрудников государственных предприятий выйти на акцию в свою поддержку.
«Это манипулирование, отключенный интернет. Арест журналистов, избиение невинных людей. Это абсолютно недопустимо», — подытожил он.
В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны победой Лукашенко на президентских выборах.