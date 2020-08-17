Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал катастрофой ситуацию в Белоруссии. Соответствующее видеообращение 16 августа он опубликовал в Facebook

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией © СС0, Pixabay

Бабиш считает необходимой поддержку протестующих странами Евросоюза. По его прогнозам, значительную роль в урегулировании ситуации в Белоруссии могли бы сыграть страны Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия.

Кроме того, чешский премьер осудил действия президента Белоруссии Александра Лукашенко, который под угрозой увольнения заставил госслужащих и сотрудников государственных предприятий выйти на акцию в свою поддержку.

«Это манипулирование, отключенный интернет. Арест журналистов, избиение невинных людей. Это абсолютно недопустимо», — подытожил он.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны победой Лукашенко на президентских выборах.