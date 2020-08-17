По его мнению, Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».
L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020
В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах.
В Европе считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Евросоюз даже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.