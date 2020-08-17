Президент Франции Эммануэль Макарон 16 августа поддержал протестующих в Белоруссии в своем Twitter

По его мнению, Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

Макрон позвонил Путину и попросил остановить насилие в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко на президентских выборах.

В Европе считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Евросоюз даже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.