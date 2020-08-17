По его мнению, Европейский союз должен «продолжать мобилизоваться вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свободы и суверенитета».

Макрон позвонил Путину и попросил остановить насилие в Белоруссии
Макрон позвонил Путину и попросил остановить насилие в Белоруссии
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах.

В Европе считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Евросоюз даже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.

 