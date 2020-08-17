С сегодняшнего дня в Киеве ужесточили карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в «желтой» зоне эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко

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Киевлянам запретили появляться в общественных зданиях и транспорте без масок, ходить по улицам без документов, удостоверяющих личность.

Транспорт может перевозить пассажиров по количеству сидячих мест.

В столице также запретили проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе).

«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — подчеркнул Кличко.