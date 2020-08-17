По его словам, это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.
Киевлянам запретили появляться в общественных зданиях и транспорте без масок, ходить по улицам без документов, удостоверяющих личность.
Транспорт может перевозить пассажиров по количеству сидячих мест.
В столице также запретили проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе).
«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — подчеркнул Кличко.