«Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — пояснил Ляшко.
По его словам, в этом вопросе Киев ориентируется на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19.
«Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса. Там члены избирательных комиссий надели даже не маски, а специальные защитные щитки, антисептики стояли даже в избирательных кабинках», — уточнил главный санитарный врач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.