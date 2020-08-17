Местные выборы на Украине, которые Рада назначила на 25 октября, оказались под угрозой отмены или переноса. Об этом 16 августа заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24»

Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

По его словам, в этом вопросе Киев ориентируется на Польшу, которой пришлось переносить президентские выборы из-за пандемии Covid-19.

«Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемических норм не влияет на увеличение случаев коронавируса. Там члены избирательных комиссий надели даже не маски, а специальные защитные щитки, антисептики стояли даже в избирательных кабинках», — уточнил главный санитарный врач и добавил, что более точные прогнозы о выборах можно делать в начале октября.