Ташкентский пакт или Организация Договора о коллективной безопасности предусматривает коллективное участие в боевых действиях в случае военных угроз, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко рассказал, что заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина при необходимости обеспечить безопасность своей страны в рамках ОДКБ.

По словам Богдана Безпалько, прямых военных угроз для Белоруссии не существует.

«А если Александр Григорьевич таким образом хочет сказать, что придут сейчас московским ОМОН и Росгвардия и будут расстреливать из пулеметов протестующих, то это абсолютный бред — никто этого делать не будет. Это он, может, хочет так подать, но в реальности мы гарантируем члену ОДКБ помощь в случае прямых военных угроз», — сказал Безпалько.

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Внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили. Один протестующий погиб.