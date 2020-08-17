Если Запад будет масштабно поддерживать оппозицию, введя экономические санкции против Белоруссии на фоне забастовок рабочих, это может сказаться и на политическом режиме Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Тогда Лукашенко придется либо еще больше опираться на Россию, либо же ему придется договариваться о почетной отставке.

«Я думаю, что он не самоубийца и идти по пути [экс-президента Украины Виктора] Януковича он не захочет, поэтому договариваться с протестующими не будет. Договариваться он будет либо с Западом, либо с Россией. Но с Западом договариваться тоже опасно, потому что мы видим, что все люди, которые получали гарантии со стороны Запада, потом оказывались почему-то в мусорной яме», — рассказал эксперт.

Из друзей во враги и обратно. Как в Белоруссии власть и оппозиция относятся к России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, участниками которого стали около 65 тысяч человек.

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