Тогда Лукашенко придется либо еще больше опираться на Россию, либо же ему придется договариваться о почетной отставке.
«Я думаю, что он не самоубийца и идти по пути [экс-президента Украины Виктора] Януковича он не захочет, поэтому договариваться с протестующими не будет. Договариваться он будет либо с Западом, либо с Россией. Но с Западом договариваться тоже опасно, потому что мы видим, что все люди, которые получали гарантии со стороны Запада, потом оказывались почему-то в мусорной яме», — рассказал эксперт.
В воскресенье, 16 августа, на площади Независимости в Минске состоялся митинг сторонников Александра Лукашенко, участниками которого стали около 65 тысяч человек.
Полностью интервью можно прочитать здесь.