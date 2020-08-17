«Мне кажется, с тем, что какая-то часть общества в принципе не готова признавать никакие результаты выборов, кроме тех, которые ее устраивают и пытаются раскачать ситуацию в свою пользу», — объяснил собеседник издания.
Внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская - чуть более 10%.
Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили. Один протестующий погиб
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