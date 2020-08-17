Часть белорусского обществ не готова признавать итоги выборов, которые не соответствуют ее ожиданиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант, отвечая на вопрос, почему выборы главы государства в Белоруссии всякий раз сопровождаются массовыми выступлениями оппозиции

«Мне кажется, с тем, что какая-то часть общества в принципе не готова признавать никакие результаты выборов, кроме тех, которые ее устраивают и пытаются раскачать ситуацию в свою пользу», — объяснил собеседник издания.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская - чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили. Один протестующий погиб

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