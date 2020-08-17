Если президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москва поможет ему в ликвидации протестов, он ошибается. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру 16 августа

Мы не собираемся воевать: кандидат в президенты Белоруссии выступил против членства в НАТО и ОДКБ © commons.wikimedia.org, Sadowskiss

Безпалько напомнил, что ОДКБ предусматривает коллективное участие в боевых действиях только в случае военных угроз.

«Если Александр Григорьевич таким образом хочет сказать, что придут сейчас московским ОМОН и Росгвардия и будут расстреливать из пулеметов протестующих, то это абсолютный бред… И вообще замечу, что сам Александр Григорьевич ранее обесценивал роль этого оборонного союза. А сейчас, когда ему необходимо, когда у него критическая ситуация, он взывает к ОДКБ, к России, пытается агитировать российского президента в свою пользу, но в реальности сам плевать хотел на ОДКБ», — заявил эксперт.

Так, он подчеркнул, что Лукашенко обесценивал ОДКБ не только своими заявлениями, но и участием в военных учениях с британскими морпехами и желанием принять участие в учениях НАТО, чему помешал только коронавирус.

«Может, тогда ему НАТО пригласить, чтобы они подавили протест?» — поинтересовался Безпалько.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатов в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.