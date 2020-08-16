Днем ранее новых пациентов было на 24 человека больше, уточнили в ведомстве.
Количество выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 69 516. Выздороветь смогли более 67 тысяч человек, скончались 610 пациентов.
Всего медики провели свыше 1,4 миллиона тестов на коронавирус, охватив 15% населения республики. Руководство республики во время пандемии не стало прибегать к жестким ограничительным мерам, введенным в других странах.
Вторая волна коронавирусной инфекции должна прийти в республику в ноябре-декабре, утверждают в Минздраве.
В воскресенье, 16 августа, в столице Белоруссии Минске проходят массовые акции сторонников и противников действующего президента Александра Лукашенко. Их участниками стали десятки тысяч человек.