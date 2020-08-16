За минувшие сутки в Белоруссии выявили 92 новых случая коронавирусной инфекции, три человека скончались. Об этом 16 августа сообщило Министерство здравоохранения республики

Днем ранее новых пациентов было на 24 человека больше, уточнили в ведомстве.

Количество выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 69 516. Выздороветь смогли более 67 тысяч человек, скончались 610 пациентов.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 16 августа

Вторая волна коронавирусной инфекции должна прийти в республику в ноябре-декабре, утверждают в Минздраве.

В воскресенье, 16 августа, в столице Белоруссии Минске проходят массовые акции сторонников и противников действующего президента Александра Лукашенко. Их участниками стали десятки тысяч человек.