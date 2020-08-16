Более сотни жителей Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества в жилом комплексе, передает местное издание «Думская» 16 августа

Десятки одесситов остались без крыши над головой из-за пожара в доме XIX века © -gregg- / flickr

«Жители жилого комплекса "Острова", которые до сих пор сидят без света после пожара 14 августа, перекрыли Марсельскую улицу», — говорится в сообщении.

По данным издания, в акции участвовало больше сотни людей. Они ходили по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей.

Отмечается, что без света осталось более 400 квартир. При этом отсутствие электроснабжения означает и отсутствие воды, так как насосы в домах электрические.

Жители винят в происходящем застройщика — компанию KONA, которая сдала жилкомплекс с многочисленными нарушениями, — и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара, говорится на сайте издания.

К данному моменту акция завершилась — дорогу разблокировали.