В пятницу, 14 августа, в двадцатиэтажном доме — ЖК «Острова» — в поселке Котовского произошел пожар.
«Жители жилого комплекса "Острова", которые до сих пор сидят без света после пожара 14 августа, перекрыли Марсельскую улицу», — говорится в сообщении.
По данным издания, в акции участвовало больше сотни людей. Они ходили по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей.
Отмечается, что без света осталось более 400 квартир. При этом отсутствие электроснабжения означает и отсутствие воды, так как насосы в домах электрические.
Жители винят в происходящем застройщика — компанию KONA, которая сдала жилкомплекс с многочисленными нарушениями, — и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара, говорится на сайте издания.
К данному моменту акция завершилась — дорогу разблокировали.