Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова пришла к стеле «Минск – город герой», где 16 августа проходит митинг оппозиционных сил. Об этом сообщает РИА Новости

Появление Колесниковой противники действующего президента Александра Лукашенко встретили овациями. Она призвала работников фабрик и чиновников присоединиться к протестам против лидера страны.

"Чем больше мы будем выражать свое несогласие. тем быстрее наступят перемены", — сказала она.

Перед собравшимися выступил и бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, пообещавший суд на Лукашенко.

В настоящее время часть протестующих направляется от стелы по проспекту Победителей в центр белорусской столицы.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии накалилась после того, как ЦИК огласил предварительные итоги президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции вышли на улицу с массовыми протестами и вступили в стычки с ОМОН. По информации МВД, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников акций, часть из которых вскоре отпустили. Один протестующий погиб