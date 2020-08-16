Тактические учения ракетных дивизионов и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии пройдут с 17 по 20 августа в Гродненской области на границе с Литвой. Об этом 16 августа сообщило министерство обороны Белоруссии в Telegram-канале

Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белоруссии - Лукашенко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на площади Независимости в Минске 16 августа, заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ республики.

Учения пройдут на полигонах «Гожский» и «Неман» возле Островца, который находится в 20 километрах от БелАЭС.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», — говорится в сообщении.

Кроме того, совместные учения проведут личный состав 103-й воздушно-десантной бригады и белорусские пограничники.

Также на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад.