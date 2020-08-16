Президент Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на площади Независимости в Минске 16 августа, заявил, что НАТО наращивает военную мощь у западных границ республики.
Учения пройдут на полигонах «Гожский» и «Неман» возле Островца, который находится в 20 километрах от БелАЭС.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам», — говорится в сообщении.
Кроме того, совместные учения проведут личный состав 103-й воздушно-десантной бригады и белорусские пограничники.
Также на «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад.