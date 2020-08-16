Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко заслуживают того, чтобы он стоял перед ними на коленях. Об этом сам белорусский лидер заявил, обращаясь к людям, собравшимся на площади Независимости в Минске днем 16 августа

«Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили», — сказал Лукашенко.

Однако употребил он эти слова в переносном значении, так как по-настоящему преклонять колени пред собственными сторонниками президент не стал.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко длилось около 30 минут.

В заключение он, перейдя к другому микрофону, поблагодарил ветеранов, чьей поддержкой всегда пользовался, а также солдат белорусской армии за обеспеченный мир и покой.

На прошедших неделю назад, 9 августа, выборах главы государства Лукашенко набрал более 80% голос избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская, по данным ЦИК, — почти 15%.

«Стою перед вами на коленях — впервые в жизни. Вы этого заслужили» — Лукашенко



Видео Костя Придыбайло pic.twitter.com/0ps2Grq1bV — RT на русском (@RT_russian) August 16, 2020

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