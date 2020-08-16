«Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили», — сказал Лукашенко.

Однако употребил он эти слова в переносном значении, так как по-настоящему преклонять колени пред собственными сторонниками президент не стал.

Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну
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Выступление Александра Лукашенко длилось около 30 минут.

В заключение он, перейдя к другому микрофону, поблагодарил ветеранов, чьей поддержкой всегда пользовался, а также солдат белорусской армии за обеспеченный мир и покой.

На прошедших неделю назад, 9 августа, выборах главы государства Лукашенко набрал более 80% голос избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская, по данным ЦИК, — почти 15%.