«Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили», — сказал Лукашенко.
Однако употребил он эти слова в переносном значении, так как по-настоящему преклонять колени пред собственными сторонниками президент не стал.
Выступление Александра Лукашенко длилось около 30 минут.
В заключение он, перейдя к другому микрофону, поблагодарил ветеранов, чьей поддержкой всегда пользовался, а также солдат белорусской армии за обеспеченный мир и покой.
На прошедших неделю назад, 9 августа, выборах главы государства Лукашенко набрал более 80% голос избирателей. Его ближайший конкурент Светлана Тихановская, по данным ЦИК, — почти 15%.
«Стою перед вами на коленях — впервые в жизни. Вы этого заслужили» — Лукашенко— RT на русском (@RT_russian) August 16, 2020
Видео Костя Придыбайло pic.twitter.com/0ps2Grq1bV