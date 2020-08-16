Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге своих сторонников в Минске 16 августа, что не он виновен в силовых противостояниях на белорусских улицах

«Не я породил жестокость на улицах. Сегодня раздаются угрозы семьям военных, милиции, госслужащих — всем, кто встал рядом с Лукашенко. Играете с огнем! Не толкайте людей к силовому противостоянию! Не позорьте страну — мирную, которой все завидовали. У нас нет сторонников, все хотят, чтобы мы встали на колени», — заявил Лукашенко.

По его словам, его сторонники «показали кто в доме хозяин».

«Оппозиция должна считаться с мнением подавляющего большинства», — указал Лукашенко.

При этом он отметил, что его результат на выборах президента 9 августа — честный.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко получил свыше 80% голосов избирателей. После выборов 9 августа в Белоруссии начались уличные протесты, в ходе которых погиб один человек.