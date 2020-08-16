Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников Минске 16 августа отверг проведение повторных выборов в стране

Он заявил, что Белоруссия «сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это». Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Ранее оппозиция требовала признать результаты выборов президента, прошедших 9 августа, недействительными и провести повторное голосование.

При этом главная соперница Лукашенко и один из лидеров оппозиции — Светлана Тихановская — выступила против проведения второго тура выборов. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 15 августа.

«Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может», — сказала она.

При этом он пояснила отказ от второго тура тем, что в неких котельных якобы жгут бюллетени нынешних выборов.