Президент России Владимир Путин 16 августа обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сложившуюся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне, сообщает пресс-служба Кремля

Выступления оппозиции в Белоруссии поддержали ряд европейских государств, в том числе Польша.

Накануне Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, который находится в 68 километрах от польской границы.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву.