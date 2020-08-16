Выступления оппозиции в Белоруссии поддержали ряд европейских государств, в том числе Польша.
Накануне Александр Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, который находится в 68 километрах от польской границы.
«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву.