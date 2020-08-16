В эфире телеканала «Россия 24» освобожденные Минском россияне рассказали, как оказались в санатории «Белорусочка», где их задержали белорусские силовики

Лица россиян во время интервью были скрыты масками, их имена не называются.

«На "Авито" было дано объявление. Один из сослуживцев на него откликнулся и связался с неким Сергеем Петровичем. Тот предложил работу ему и нескольким людям по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах», — рассказал один из них.

Изначально речь шла о группе в 30 человек, потом число увеличили до 180. Предпочтение отдавалось тем, кто получил боевой опыт в Донбассе и Сирии.

Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«За сутки до отлета "Самарина" сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул — Гавана — Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха», — рассказа собеседник телеканала.

В санатории 29 июля 32 гражданина России задержали белорусские правоохранители. Россиян обвинили в подготовке терактов и массовых беспорядков накануне президентских выборов в Белоруссии.

В пятницу, 14 августа, белорусская сторона передала россиян на родину.