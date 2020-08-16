«Не исключено, что может снова пролиться кровь. Я осуждаю эти избиения. Избиения протестующих — это неприемлемая форма прекращения протеста. Должны работать другие формы, прежде всего, переговорный процесс», — цитирует его информагентство.
В связи с этим Юркин предложил провести заседание депутатского корпуса. Народные избранники должны внести ясность в сложившуюся ситуацию, что позволило бы понизить напряженность в обществе
«Необходимо провести экстренные открытые парламентские слушания, чтобы избранники народа высказались — как они оценивают ситуацию на местах», — сказал Иван Юркин.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа после выборов главы государства, победителем которых, по данным ЦИК, стал действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,08%.
Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.