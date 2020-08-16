События в Белоруссии близки к апогею, заявил «Интерфакс-Запад» экс-замглавы КГБ республики генерал-майор в отставке Иван Юркин

«Не исключено, что может снова пролиться кровь. Я осуждаю эти избиения. Избиения протестующих — это неприемлемая форма прекращения протеста. Должны работать другие формы, прежде всего, переговорный процесс», — цитирует его информагентство.

В связи с этим Юркин предложил провести заседание депутатского корпуса. Народные избранники должны внести ясность в сложившуюся ситуацию, что позволило бы понизить напряженность в обществе

«Необходимо провести экстренные открытые парламентские слушания, чтобы избранники народа высказались — как они оценивают ситуацию на местах», — сказал Иван Юркин.

Как оппозиционеры и рабочие бунтовали против Лукашенко в 1995 - 1999 годах © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, набравший 80,08%.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой лишь 10% избирателей, однако ее штаб итоги выборов не признал. Сама Тихановская сбежала в Литву, откуда недавно призвала своих сторонников выйти 15 и 16 августа с мирными протестами против президента Александра Лукашенко.