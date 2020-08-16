Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня первым из глав дипмиссий страны заявил о поддержке тех, кто вышел на мирные протесты после президентских выборов. Он сказал об этом в видеообращении, выложенном на YouTube 16 августа

Сергей Смирнов: На выходные протест в Беларуси может собрать несколько миллионов участников © REUTERS, Vasily Fedosenko Игорь Александрович Лещеня. Я обращаюсь к вам не только как посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил дипломат.

Он отметил, что на ресурсе TUT.by «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» он опознал одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

По словам посла, МИД часто приравнивают к силовым ведомствам, которые стремятся не допустить вмешательства во внутренние дела страны извне, но он точно знает, что ключевыми составляющими не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры.

«Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок. Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — заявил Лещеня.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.