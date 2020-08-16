В Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что Киев не может контролировать соблюдение украинскими силовиками дополнительных мер по перемирию в Донбассе, передает РИА Новости 16 августа

Один день перемирия в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей», — заявил представитель пресс-службы.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 9 августа представительство ЛНР в СЦКК не фиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков.