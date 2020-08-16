Президент России Владимир Путин иногда поражает своей выдержкой и умением подавлять, по крайне мере, публично, свои эмоции. Об этом рассказал киевский журналист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру, комментируя позицию Путина в отношении белорусского президента Александра Лукашенко

Игорь Лесев: В любом случае для Белоруссии Россия - это уже не Лукашенко © Facebook, Игорь Лесев

«Путин иногда поражает своей выдержкой и умением подавлять, по крайне мере, публично, свои эмоции. И это притом что Лукашенко не просто делал антироссийские выпады, он откровенно оскорблял Кремль накануне выборов», — считает эксперт.

Однако, продолжил Лесев, Россия сейчас оказалась в трудной ситуации: она вынуждена поддерживать Лукашенко, поскольку у нее нет другого выбора, но если она будет делать это активно, то это вызовет русофобию внутри белорусского общества.

«Лукашенко ведь в стране непопулярен — это факт. А ведь только он натянул на себя покрывало «единственного пророссийского политика». Хотя это та еще иллюзия. Просто напомню. Он так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Он по-прежнему считает Крым частью Украины. Он отказал в размещении военно-воздушной базы РФ на территории республики. И он сам стопорит реальную интеграцию республики в союзное с Россией государство», — подчеркнул публицист.

Журналист добавил, что если Лукашенко готов на поглощение Россией, Кремль его поддержит, разделив весь негатив внутри республики и на международной арене. Если же нет, то Москве придется искать своего будущего кандидата, уже выстраивая с новой политической элитой какие-то взаимоотношения, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.