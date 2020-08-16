Если Россия согласится быть посредником между белорусской властью и белорусской оппозицией, от этого не будет никакого смысла. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем не сможет ему помочь © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным, потому что ее развитие угрожает «уже не только Беларуси». Позднее в телефонном разговоре главы государств в частности обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Эксперт подчеркнул, что белорусская оппозиция настаивает лишь на передачи власти, и других вариантов не предусматривается.

Более того, по его мнению, как только власть начинает переговоры, неважно при каком посредничестве, мятежники перестают быть мятежниками, и становятся равноправной стороной, и как минимум часть их требований власть должна будет признать.

«Если Россия предложит им посредничество, они скажут: «хорошо, только мы хотим еще в посредники Польшу и Литву». Мы получим то же, что было на Украине, когда от России Лукин приезжал в качестве посредника, но соглашение заключили и завизировали Франция, Германия и Польша. Так что я не вижу никакого смысла в каких-то посреднических усилиях. Потому что оппозиция будет четко идти по пути додавливания Лукашенко, чтобы забрать у него власть», — уверен Ищенко.

Политолог добавил, что Лукашенко своими действиями сам создал предпосылки для своего свержения, и единственный способ сохранить власть сейчас состоит в том, чтобы жестко подавить протесты.

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