Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, судя по всему, больше не хочет принимать участия в политике, поскольку ее кураторы обеспечили ее финансово. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Власти должны начать диалог с рабочими белорусских предприятий © Facebook, Алексей Дзермант

Исходя из этого, считает эксперт, вряд ли может повториться венесуэльский сценарий, по которому появится белорусский вариант Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом за пределами страны и поддерживаемого Западом.

«Они, конечно, могут попытаться, но сама Тихановская не сильно жаждет дальше принимать участие в политике, тем более, как я понимаю, те, кто с ней работали, ее уже обеспечили финансово. Цепкало не имеет вообще никакой легитимности, он даже не был кандидатом, жена его тоже не имеет никаких юридических оснований претендовать на это. То есть этот сценарий не имеет даже минимальной видимости легитимности, сомневаюсь, что он будет всерьез отрабатываться», — рассуждает Дзермант.

Политолог добавил, что у оппозиции в ближайшее время не появится лидеров, но это не означает, что их не будут готовить вновь, потому что от своих планов они не откажутся и начнется новый раунд этой борьбы.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.