Ранее Тихановская, которая уехала в Литву якобы из-за опасности ареста, сообщила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в стране. Она также попросила международное сообщество помочь в организации диалога с властями Белоруссии.
Исходя из этого, считает эксперт, вряд ли может повториться венесуэльский сценарий, по которому появится белорусский вариант Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом за пределами страны и поддерживаемого Западом.
«Они, конечно, могут попытаться, но сама Тихановская не сильно жаждет дальше принимать участие в политике, тем более, как я понимаю, те, кто с ней работали, ее уже обеспечили финансово. Цепкало не имеет вообще никакой легитимности, он даже не был кандидатом, жена его тоже не имеет никаких юридических оснований претендовать на это. То есть этот сценарий не имеет даже минимальной видимости легитимности, сомневаюсь, что он будет всерьез отрабатываться», — рассуждает Дзермант.
Политолог добавил, что у оппозиции в ближайшее время не появится лидеров, но это не означает, что их не будут готовить вновь, потому что от своих планов они не откажутся и начнется новый раунд этой борьбы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.