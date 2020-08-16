Если президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост и будут назначены новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат. Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Белоруссии есть важный игрок, который еще не сказал своего слова © РИА Новости, Нина Зотина

«Ситуация в Белоруссии в отличие от Украины такова, что если завтра уйдет Лукашенко и пройдут новые выборы, то там победит не прозападный, а пророссийский кандидат. Поэтому в данной ситуации уйдет ли Лукашенко, или останется у власти, с точки зрения Российской Федерации, не столь важно. Но там есть еще один игрок — это Китай. Он еще не сказал своего весомого слова», — считает эксперт.

Политолог также отметил, что видит на Белорусском направлении ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой.

Бондаренко добавил, что Лукашенко до сих пор пикируется с Россией для того, чтобы улучшить свои позиции во время будущих переговоров, пояснив, что у него есть претензии не столько к Москве, сколько к отдельным лицам в ранге заместителя министров.

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