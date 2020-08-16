Эксперт пояснил, что Россия может использовать эту характеристику Украины, чтобы решить проблему угроз с ее территории, что подтвердило использование базы ВМФ в Севастополе до 2014 года даже во время кризисов в отношениях между Москвой и Киевом.
«Если бы нам хватило ума дать им денег, то на территории Украины были бы сегодня российские базы. Если этим "незалежным" положить денежку, то завтра в Мукачево будут наши ВДВ, завтра под Киевом будет наша база», — подчеркнул Делягин.
Политолог добавил, что проблема для России состоит не в том, что на территории Украины могут быть размещены американские базы, а в том, что американцы смогут передать Киеву ракеты средней дальности.