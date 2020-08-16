Украина принимает на своей территории базы стран, которые ей платят, и РФ может этим воспользоваться. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в недавнем эфире Первого канала

Делягин: В России не осталось идиотов, которые бы верили украинскому государству © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если бы нам хватило ума дать им денег, то на территории Украины были бы сегодня российские базы. Если этим "незалежным" положить денежку, то завтра в Мукачево будут наши ВДВ, завтра под Киевом будет наша база», — подчеркнул Делягин.

Политолог добавил, что проблема для России состоит не в том, что на территории Украины могут быть размещены американские базы, а в том, что американцы смогут передать Киеву ракеты средней дальности.