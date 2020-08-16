Запад попытался повторить в Белоруссии «украинский сценарий», и теперь Белоруссии навсегда потеряна для западных стран. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

Белоруссия. Хроника протестов, 14 августа Александра Лукашенко на выборах президента. Западные страны рассматривают возможность введения санкций против Минска за нарушение демократических процедур

«Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом», — подчеркнул эксперт.

Специалист полагает, что хотя поведение президента Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости, но ставка на повторение в Белоруссии киевского майдана не сыграла, поэтому теперь республика для них потеряна.

Кедми подчеркивает, что недавние шаги Лукашенко в отношении РФ были неразумными, что спровоцировало Запад попытаться устроить Майдан, однако западным странам удалось лишь подтолкнуть Минск к Москве, и тем самым они загнали себя в ловушку.