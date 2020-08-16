Ранее Лукашенко назвал Россию в числе стран, которым выгодны забастовки на крупных белорусских заводах, а человек, которого белорусские правоохранители называют «координатором штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами».
«Те посылы, которые он делает сейчас, вот это пикирование с Россией — это попытки достичь неких компромиссов с Москвой на будущее», — считает эксперт.
Лукашенко еще в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону говорил, напомнил политолог, что у него есть претензии не столько к России, сколько к отдельным лицам в ранге заместителя министров, намекая на Михаила Бабича.
В этой ситуации Лукашенко дает понять, что он не враг России, а что у него есть претензии к отдельным людям, уточнил Бондаренко.
Специалист также добавил, что видит на Белорусском направлении ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.