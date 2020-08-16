Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор пикируется с Россией для того, чтобы улучшить свои позиции во время будущих переговоров. Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Белоруссии есть важный игрок, который еще не сказал своего слова © РИА Новости, Нина Зотина

«Те посылы, которые он делает сейчас, вот это пикирование с Россией — это попытки достичь неких компромиссов с Москвой на будущее», — считает эксперт.

Лукашенко еще в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону говорил, напомнил политолог, что у него есть претензии не столько к России, сколько к отдельным лицам в ранге заместителя министров, намекая на Михаила Бабича.

В этой ситуации Лукашенко дает понять, что он не враг России, а что у него есть претензии к отдельным людям, уточнил Бондаренко.

Специалист также добавил, что видит на Белорусском направлении ярко выраженную российскую игру, направленную не столько на то, чтобы убрать Лукашенко, сколько сделать его более послушной фигурой.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.