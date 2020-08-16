Президент Белоруссии Александр Лукашенко может передать власть представителям своей прозападной элиты, если почувствует, что больше не может сопротивляться. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина Александра Лукашенко на выборах президента. Западные страны рассматривают возможность введения санкций против Минска за нарушение демократических процедур.

«Я убежден, что Лукашенко уступать не будет. Однако в экспертной среде существует мнение, что Лукашенко под влиянием прозападных политиков в его же собственной элите (например, Владимира Макея) может договориться под определенные гарантии на передачу власти каким-нибудь прозападным политикам. Это реальный вариант. Но это произойдет только тогда, когда он почувствует, что теряет власть и что он ее уже не удержит», — полагает эксперт.

Политолог также отметил, что тактика оппозиции вроде забастовок рабочих или мирные акции против насилия правоохранителей может быть эффективной, если ее поддержат западные дипломаты или другие влиятельные силы.

Безпалько добавил, что Запад будет оказывать серьезное давление на Лукашенко в том случае, если протестная активность всерьез станет угрозой для его режима, но пока его политика очень осторожна.

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