США рады освобождению задержанных в Белоруссии, но этого недостаточно, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его слова приводит РИА Новости 15 августа

«Я был рад видеть освобождение некоторых протестующих, но этого, конечно, недостаточно», — цитирует агентство заявление Помпео.

Западное окно для Лукашенко закрывается. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Их целью было «помочь, чем мы можем, белорусскому народу в достижении суверенитета и свободы», добавил госсекретарь.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.

Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.