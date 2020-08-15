«Я был рад видеть освобождение некоторых протестующих, но этого, конечно, недостаточно», — цитирует агентство заявление Помпео.
По его словам, в каждое из своих последних четырех посещений европейских столиц он вел консультации с европейскими партнерами по белорусскому вопросу.
Их целью было «помочь, чем мы можем, белорусскому народу в достижении суверенитета и свободы», добавил госсекретарь.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом около 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против Белорусских чиновников, а Минск запретил въезд в республику делегации Европарламента, собиравшейся встретиться с участниками протеста.
Лукашенко заявил, что «уже появились элементы внешнего вмешательства» в ситуацию в стране со стороны стран Запада.