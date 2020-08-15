На украине ужесточили условия взыскания долгов за коммунальные услуги с неплательщиков, сообщает издание Politeka 15 августа

«Для многих украинцев карантин стал огромным ударом по карману. Часть граждан лишилась источника заработка, поэтому за коммунальные услуги приходилось отдавать буквально последнее», — отмечает издание.

Кризис неплатежей в украинском ЖКХ спровоцирует коллапс всей системы © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

В противном случае жилье могут арестовать, а долг взыскивать с заработной платы, отбирая ее половину.

Также к должникам будут применять санкции, аналогичные тем, что действуют в отношении неплательщиков алиментов, а именно конфискация имущества, запрет выезжать за границу,

пользоваться оружием, охотиться.

Также неплательщиков ждут штрафные санкции: за год просрочки к задолженности добавят 20% штрафа, за два — 30%, за три года — 50%.

Следует отметить, что цены на коммунальные услуги неимоверно высокие по сравнению с уровнем доходов граждан, только стоимость газа с момента госпереворота на Украине выросла более чем в 10 раз.

Это провоцирует кризис неплатежей, поскольку людям просто не хватает денег на еду и ЖКХ одновременно.

По состоянию на 1 июля жители Украины задолжали за коммунальные услуги 57,9 млрд гривен — это почти половина суммы, уплаченной ими за ЖКХ в 2019 году (123,4 млрд грн).