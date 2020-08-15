Отмечается, что лидеры двух стран обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.
Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что Минск передал Москве 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян.
Как отметили в ведомстве, еще один остался на территории республики, поскольку имеет гражданство Белоруссии.
Процедура возвращения прошла в строгом соответствии с международными нормами и законами двух государств. Отмечается, что стороны продолжают разбирательства в ситуации.
В конце июля белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан России, которых назвали «боевиками частной военной компании».
Задержанных подозревали в подготовке беспорядков перед выборами президента в Белоруссии.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что подобная трактовка ситуации не выдерживает никакой критики.
В Кремле также подчеркивали, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.