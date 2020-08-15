Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян. Их телефонный разговор состоялся 15 августа по инициативе белорусской стороны, сообщила пресс-служба Кремля

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Протесты в Белоруссии: Лукашенко обсудил ситуацию с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Как отметили в ведомстве, еще один остался на территории республики, поскольку имеет гражданство Белоруссии.

Процедура возвращения прошла в строгом соответствии с международными нормами и законами двух государств. Отмечается, что стороны продолжают разбирательства в ситуации.

В конце июля белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан России, которых назвали «боевиками частной военной компании».

Задержанных подозревали в подготовке беспорядков перед выборами президента в Белоруссии.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что подобная трактовка ситуации не выдерживает никакой критики.

В Кремле также подчеркивали, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.